Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 13 декабря 2023Ценности

Звезда «50 оттенков серого» раскрыла секрет своей красоты

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Американская актриса и модель Дакота Джонсон раскрыла секрет своей красоты. Соответствующее интервью появилось на сайте издания The Wall Street Journal.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» рассказала журналистам, что она не может работать, если не поспит десять и более часов. «Если я не работаю, то буду спать столько, сколько смогу. Сон — мой приоритет номер один в жизни», — заявила она.

Кроме того, знаменитость отметила, что тщательно следит за своим ментальным здоровьем. «Я могу принять ванну в любой момент, особенно, если меня посещают мысли: "О Боже, что случилось с этим миром?" Я считаю, что вода действительно заземляет», — призналась собеседница издания и уточнила, что два раза в день обращается к медитациям.

Джонсон рассказала, что занимается йогой, пилатесом и силовыми тренировками. Также, по ее словам, она отказывается от завтраков с целью сохранения стройности.

В ноябре 51-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера года

      Жителям Подмосковья пообещали резкие перепады температуры

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости