Звезда «50 оттенков серого» раскрыла секрет своей красоты

Американская актриса и модель Дакота Джонсон раскрыла секрет своей красоты. Соответствующее интервью появилось на сайте издания The Wall Street Journal.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» рассказала журналистам, что она не может работать, если не поспит десять и более часов. «Если я не работаю, то буду спать столько, сколько смогу. Сон — мой приоритет номер один в жизни», — заявила она.

Кроме того, знаменитость отметила, что тщательно следит за своим ментальным здоровьем. «Я могу принять ванну в любой момент, особенно, если меня посещают мысли: "О Боже, что случилось с этим миром?" Я считаю, что вода действительно заземляет», — призналась собеседница издания и уточнила, что два раза в день обращается к медитациям.

Джонсон рассказала, что занимается йогой, пилатесом и силовыми тренировками. Также, по ее словам, она отказывается от завтраков с целью сохранения стройности.

В ноябре 51-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам.

