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09:43, 14 декабря 2023Ценности

57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала фигуру в мини-юбке

Фото: @ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась новым фото из примерочной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 57-летняя знаменитость показала фигуру в джинсовой мини-юбке и бюстгальтере от купальника красного цвета. Также видно, что она позирует перед камерой в серебристых туфлях.

Поклонники восхитились моложавой внешностью телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Очень красивая фигура», «Роскошная», «Отлично выглядишь. Понимаю, какой это труд», «Она вообще стареет?», «Ослепительная красотка», — высказывались они.

Ранее Екатерина Андреева разместила фото в откровенном виде. Знаменитость поделилась в соцсетях снимком, на котором она запечатлела себя в бассейне, придерживая волосы на голове рукой. На размещенном кадре она позирует перед камерой в купальнике зеленого цвета, лямки которого оформлены перламутровыми бусинами.

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      Карина Черных
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