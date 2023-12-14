57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала фигуру в мини-юбке

Российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась новым фото из примерочной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 57-летняя знаменитость показала фигуру в джинсовой мини-юбке и бюстгальтере от купальника красного цвета. Также видно, что она позирует перед камерой в серебристых туфлях.

Поклонники восхитились моложавой внешностью телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Очень красивая фигура», «Роскошная», «Отлично выглядишь. Понимаю, какой это труд», «Она вообще стареет?», «Ослепительная красотка», — высказывались они.

Ранее Екатерина Андреева разместила фото в откровенном виде. Знаменитость поделилась в соцсетях снимком, на котором она запечатлела себя в бассейне, придерживая волосы на голове рукой. На размещенном кадре она позирует перед камерой в купальнике зеленого цвета, лямки которого оформлены перламутровыми бусинами.