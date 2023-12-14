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10:44, 14 декабря 2023Ценности

65-летняя Шэрон Стоун снялась в платье без бюстгальтера

Фото: @sebkimstudio / @vanityfair

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) стилистки Пэрис Либби.

На размещенном черно-белом снимке 65-летняя знаменитость позирует перед камерой лежа на деревянной скамье. Для съемки звезда «Основного инстинкта» выбрала объемное платье, оформленное завязками, и лакированные туфли. Также видно, что Стоун фотографировалась без бюстгальтера.

Подписчики Либби восхитились моложавой внешностью актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как всегда, она очень красива», «Шикарно», «У меня случился обморок после такой красоты», «Огонь», «Невероятно», — высказывались они.

В октябре Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Pus Pus Magazine. Тогда знаменитость предстала перед камерой в джинсовой облегающей рубашке с глубоким декольте и трусах, надетых поверх колготок в сетку. Образ дополнили остроносые туфли, оформленные бантом.

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      Мария Винар
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