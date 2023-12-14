Боевики ИГ получили от 16 до 22 лет за попытку подрыва здания ФСБ в Москве

В Москве суд дал от 16 до 22 лет боевикам ИГ за попытку подрыва здания ФСБ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор шестерым членам запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали взорвать здание ФСБ в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Манучехр Буриев получил 22 года заключения, Самандар Тошмуродов — 20 лет, Гаджимурад Гасаналиев — 19 лет, Абдукодир Тоиров — 17 лет, Абдумалик Самиев — 17 лет и Раджабали Буриев — 16 лет. Первые четыре-шесть лет они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Фигуранты также планировали после взрыва здания силовиков, открыть огонь по посетителям приемной и прохожим.

