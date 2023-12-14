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00:42, 15 декабря 2023Мир

Дания представит пакет военной помощи Украине на три года

Дания представит пакет военной помощи Киеву на миллиард долларов на три года

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дания представит пакет военной помощи Украине на 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) на три года. Об этом пишет Politiken со ссылкой на правительство страны.

Как уточнили власти, это уже 14-й пакет помощи Киеву. Кроме этого, Копенгаген выделит 1,75 миллиарда крон (более 253 миллионов долларов) на закупку продукции напрямую от промышленности Дании для Украины, указали в правительстве.

«Средства на промышленность выделяются из "Фонда Украины" в размере 1 миллиарда крон (более 144 миллионов долларов) в 2024 году, 500 миллионов крон (более 72 миллионов долларов) в 2025 году и 250 миллионов крон (более 36 миллионов долларов) в 2026 году с возможностью дальнейшего финансирования», — подчеркнули власти.

В октябре стало известно, что Украина получит от Дании безвозмездную военную помощь на сумму 3,7 миллиарда крон (около 522 миллионов долларов).

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      Марина Совина
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