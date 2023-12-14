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13:06, 14 декабря 2023Путешествия

Еще одна африканская страна захотела отменить визы для россиян

The East African: Кения захотела отменить туристические визы с 2024 года
СюжетВизы в Европу:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Еще одна африканская страна, Кения, захотела отменить визы для туристов со всего мира, в том числе россиян, с января 2024 года. Об этом пишет издание The East African.

Уточняется, что путешественникам перед посещением страны теперь нужно будет зарегистрироваться на специальном сайте и получить электронное разрешение на поездку.

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«Ни одному человеку из любого уголка земного шара больше не придется подавать заявление на получение визы. Кения обращается к человечеству с простым посланием: "Добро пожаловать домой"!» — заявил президент страны Уильям Руто.

Он также пояснил, что отмена визовых требований еще больше ускорит экономическую интеграцию на континенте.

Ранее Ангола ввела безвизовый режим для российских граждан с 29 сентября. Посол РФ в этой африканской стране Владимир Тараров пояснил, что прилетать в Анголу с туристической целью россияне смогут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней.

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      Марина Черняк
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