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02:06, 3 октября 2023Путешествия

Африканская страна отменила туристические визы для россиян

«Известия»: Ангола ввела безвизовый режим для россиян с 29 сентября
СюжетВизы в Европу:

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press

Ангола ввела безвизовый режим для российских граждан с 29 сентября. Такой приказ был подписан президентом республики и вступил в силу, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в африканской стране Владимир Тараров.

«29 сентября был подписан президентский указ об отмене туристических виз с рядом стран, в том числе с Россией. В этот же день он вступил в силу сразу после публикации», — отметил посол.

Тараров пояснил, что прилетать в страну с туристической целью россияне смогут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней. Подобная мера упрощает общение между людьми, а также способствует развитию туризма, подчеркнул российский посол.

По его словам, ангольцы выбрали для введения безвизового режима те страны, с которыми они действительно имеют дружеские и перспективные отношения.

В сентябре сообщалось, что Замбия хочет отменить визовый режим с Россией. Об этом заявил посол африканской страны в РФ Шадрек Лувита. По его словам, консультации по этому вопросу уже идут, а решение почти готово.

Отмечалось, что Замбия анонсировала работу над безвизом с Россией 5 сентября. В посольстве России в Лусаке сообщили, что проект соглашения о взаимной отмене визовых требований был передан на рассмотрение замбийской стороне в 2020 году.

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    Марина Совина
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