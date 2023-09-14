Африканская страна захотела отменить визы россиянам

Посол Замбии заявил, что решение об отмене визового режима с РФ почти готово

Замбия захотела отменить визовый режим с Россией. Об этом РИА Новости заявил посол африканской страны в РФ Шадрек Лувита.

По его словам, консультации по этому вопросу уже идут, а решение почти готово. Лувита выразил надежду, что власти примут его до конца года.

Замбия анонсировала работу над безвизом с Россией 5 сентября. В посольстве России в Лусаке сообщили, что проект соглашения о взаимной отмене визовых требований был передан на рассмотрение замбийской стороне в 2020 году и находится на этапе межведомственного согласования.

