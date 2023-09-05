Замбия анонсировала работу над безвизом с Россией

«Известия»: Замбия работает над введением безвизового режима с Россией

Власти Замбии работают над введением безвизового режима с Россией. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве африканской страны.

«Российский проект соглашения о взаимной отмене визовых требований был передан на рассмотрение замбийской стороне в 2020 году. В настоящий момент находится на этапе межведомственного согласования», — заявили в посольстве России в Лусаке

По информации источника издания, Россия также заинтересована ввести безвизовый режим с крупными африканскими странами — в их числе Алжир, Египет и Эфиопия. В Россотрудничестве подчеркнули, что к 2025 году планируется открытие новых центров в Алжире, Анголе и Мали.

Ранее стало известно, что в России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа. В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов объяснили, что туркомпаниям дадут подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры и работать с Китаем.