16:04, 14 декабря 2023

Главу российского поселка лишили премии за кражу елки у пенсионерки

Mash: в нижегородском районе уволили спиливших елку у пенсионерки чиновников

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Главу Ардатовского поселка городского типа Нижегородской области Георгия Жданкина наказали за спиленную у местной пенсионерки новогоднюю ель. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Чиновника лишили премии на сумму около ста тысяч рублей. Тех, кто выбирал ель и приказывал ее спилить, уволили.

О краже ели стало известно 8 декабря. Пенсионерка рассказала, что к ней «понаехали вчера, целый эскадрон» — трактор, четыре автомашины, 15 человек с пилой и с топорами. Женщина подумала, что сейчас «будет борьба какая-нибудь, взятие Бастилии». Однако оказалось, что рабочие приехали спиливать ель, которую она выращивала 60 лет. К вечеру того же дня Дом культуры опубликовал в соцсетях ель, похожую на ту, что стояла у пенсионерки.

В администрации Ардатовского района заявили, что дерево росло на государственной земле, а убрать его нужно было, потому что ель «покосилась» и угрожала обесточить провода.

Ранее жительница города Миньяр Челябинской области пожаловалась на чиновников, которые украли елку с ее участка и установили на главной городской площади. Власти в ответ на это заявили, что дерево спилили во время «санитарной рубки деревьев», а затем оно пригодилось в качестве главного символа Нового года.

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      Мария Черкасова
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