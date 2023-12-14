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17:34, 14 декабря 2023Забота о себе

Историк русской кухни объяснил попадание холодца в мировой антирейтинг еды

Историк кухни Сюткин: мы не убедили иностранцев, что холодец — современное блюдо

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Холодец оказался в антирейтинге гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas из-за отсутствия моды на это блюдо, считает историк русской кухни Павел Сюткин. Попадание популярной закуски в мировой антирейтинг он объяснил в беседе с «Вечерней Москвой».

Холодец в антирейтинге занял 67-е место, а традиционный якутский салат из сырой рыбы и масла «Индигирка» оказался на 31-й строчке. По мнению Сюткина, такие рейтинги не стоит воспринимать как приговор блюду.

«Конечно, иностранная аудитория имеет свои вкусовые симпатии, предубеждения. Но проблема, скорее, в том, что даже тогда, когда к России относились с симпатией и за рубежом проводилось множество фестивалей русской кухни, мы не смогли убедить иностранцев, что холодец или, например, щи — это яркие, современные блюда», — рассказал он. Холодец, признал эксперт, не превратился в кулинарный бренд, какими стали, к примеру, итальянская пицца или японские суши.

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Первое место составители рейтинга отдали исландскому блюду хаукартль из частично разложившегося мяса акулы. На вторую позицию попал иерусалимский кугель — пикантная запеканка из вермишели и яиц с оливковым маслом и специями.

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      Александра Лисица
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