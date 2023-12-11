Две российские закуски вошли в список ста самых отвратительных блюд мира

Холодец и салат индигирка вошли в рейтинг ста самых отвратительных блюд мира

Две российские закуски — холодец и якутский салат индигирка — вошли в список ста самых отвратительных блюд мира. Антирейтинг составили авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.

Первое место составители рейтинга отдали исландскому блюду хаукартль из частично разложившегося мяса акулы. На вторую позицию попал иерусалимский кугель — пикантная запеканка из вермишели и яиц с оливковым маслом и специями. Третья строчка рейтинга досталась американскому рамен-бургеру, в котором вместо булочек используется запеченная лапша, четвертая — латвийскому пирогу, замешанному на свином жире и простокваше, а пятая — чилийским клецкам из картофеля и муки.

Российские блюда оказались на 31-й и 67-й строчке рейтинга. Салат индигирка, занимающий в рейтинге более высокое место, состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем. В феврале он занимал первую строчку рейтинга, что возмутило блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в список иноагентов), которому это блюдо очень понравилось как «роскошный салат под водочку».

Холодец описан на сайте как закуска, состоящая из мяса в желатине. Авторы рекомендуют подавать его с хреном, русской горчицей и стаканом водки.

Ранеесообщалось, что в итальянском Неаполе открылся фестиваль, который назвали «Пиццерия ужасов». На нем показали пиццы с экзотическими, а иногда и отвратительными, по мнению итальянцев, начинками, которые встречаются в других странах.