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18:15, 11 декабря 2023Из жизни

Итальянцы назвали пиццы с самыми отвратительными начинками

На фестивале в Неаполе показали пиццы с начинкой из рептилий и кенгуру

Фото: Brenna Huff / Unsplash

В итальянском Неаполе открылся фестиваль, который назвали «Пиццерия ужасов». Об этом сообщает сайт итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

На нем организаторы показали пиццы с экзотическими, а иногда и отвратительными, по мнению итальянцев, начинками, которые встречаются за пределами Италии. Так например, среди экспонатов была пицца из Гонконга, с мясом рептилий. В пиццах из Вьетнама, Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии использовали сверчков и жуков. Австралийская пицца содержала мясо кенгуру и страусов, а пицца из ЮАР — мясо зебры.

В пицце из США посетители обнаружили курицу, ананасы и макароны с сыром. В варианте из Португалии начинкой стала треска с вареными яйцами. А одними из самых нетипичных сочетаний отличились пиццы из Швеции, где в пиццу добавляют индейку с медом, капустный салат, фрикадельки и даже шоколад с консервированными фруктами.

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При этом, согласно опросу, 14 процентов итальянцев заявили, что были очень разочарованы пиццей за границей, а еще 22 процента опрошенных сказали, что были просто недовольны ей. 26 процентов не доверяют пицце за пределами Италии и никогда не ели ее за границей, однако 6 процентов итальянцев отнеслись к заграничной пицце с энтузиазмом и 20 процентам она показалась удовлетворительной.

Ранее сообщалось, что женщина, страдавшая от ожирения, смогла похудеть при помощи фастфуда. Жительница Британии просто начала готовить бургеры и пиццу дома.

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      Антонина Черташ
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