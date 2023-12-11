Итальянцы назвали пиццы с самыми отвратительными начинками

На фестивале в Неаполе показали пиццы с начинкой из рептилий и кенгуру

В итальянском Неаполе открылся фестиваль, который назвали «Пиццерия ужасов». Об этом сообщает сайт итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

На нем организаторы показали пиццы с экзотическими, а иногда и отвратительными, по мнению итальянцев, начинками, которые встречаются за пределами Италии. Так например, среди экспонатов была пицца из Гонконга, с мясом рептилий. В пиццах из Вьетнама, Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии использовали сверчков и жуков. Австралийская пицца содержала мясо кенгуру и страусов, а пицца из ЮАР — мясо зебры.

В пицце из США посетители обнаружили курицу, ананасы и макароны с сыром. В варианте из Португалии начинкой стала треска с вареными яйцами. А одними из самых нетипичных сочетаний отличились пиццы из Швеции, где в пиццу добавляют индейку с медом, капустный салат, фрикадельки и даже шоколад с консервированными фруктами.

При этом, согласно опросу, 14 процентов итальянцев заявили, что были очень разочарованы пиццей за границей, а еще 22 процента опрошенных сказали, что были просто недовольны ей. 26 процентов не доверяют пицце за пределами Италии и никогда не ели ее за границей, однако 6 процентов итальянцев отнеслись к заграничной пицце с энтузиазмом и 20 процентам она показалась удовлетворительной.

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