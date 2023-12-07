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10:36, 7 декабря 2023Из жизни

Любительница фастфуда сбросила 46 килограммов благодаря одному изменению

Жительница Британии заменила фастфуд на домашнюю еду и сбросила 46 килограммов

Фото: Kristi Johnson / Unsplash

Жительница Великобритании избавилась от 46 килограммов за год и стала уверенной в себе благодаря тому, что внесла изменения в свой рацион. Об этом сообщает New York Post.

30-летняя Джорджия Талк из английского графства Хэмпшир в прошлом весила 161 килограмм и была зависима от фастфуда. Любительница вредной еды регулярно питалась в ресторанах быстрого питания, из-за чего не могла сбросить лишний вес.

По словам британки, из-за полноты она была стеснительной и замкнутой и нередко становилась предметом насмешек. В самолетах она стеснялась просить удлинитель ремня безопасности, а однажды во время полета семь часов преодолевала желание справить нужду, так как не хотела идти к туалету по узкому проходу. Кроме того, она отказывалась от посещения различных мероприятий и не могла носить красивую и модную одежду. Все изменилось в ноябре 2022 года, когда Талк приняла твердое решение похудеть. «С меня было достаточно, и я была полна решимости что-то изменить», — говорит она.

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Женщина решила отказаться от фастфуда и начала самостоятельно готовить полезные версии ее любимой вредной еды. Так, она стала делать домашние низкокалорийные бургеры, пиццу и другие блюда, которые оказались такими же вкусными, как и в ресторанах быстрого питания. «Я не хотела есть безвкусную скучную еду ради того, чтобы похудеть», — утверждает она.

Помимо изменений в рационе, Талк записалась в тренажерный зал и занялась подсчетом калорий. Благодаря такому образу жизни ей удалось всего за год сбросить 46 килограммов. Британка обрела уверенность в себе и стала чувствовать себя гораздо лучше. «Я все еще нахожусь на пути к снижению веса, но на этот раз я наслаждаюсь процессом», — призналась она.

Ранее сообщалось, что женатый житель Бразилии, который работает моделью, похудел на 25 килограммов и с разрешения жены завел семь любовниц. Некоторые из возлюбленных теперь живут в одной квартире с мужчиной и его женой.

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