Женатый мужчина сбросил 25 килограммов и завел семь любовниц

Женатый житель Бразилии, который работает моделью, похудел на 25 килограммов и с разрешения жены завел семь любовниц. Об этом сообщает Daily Star.

Манекенщик из города Сан-Паулу, известный под псевдонимом Артур О Урсо (Артур Медведь) рассказал, что раньше был очень застенчивым и даже боялся женщин. «Когда мне было 24, я боялся сближаться с женщинами. Из-за этого я начал толстеть и в итоге стал весить 97 килограммов», — утверждает он.

Однако вскоре он встретил Луану и влюбился в нее с первого взгляда. Бразильянка рассказала, что, несмотря на лишний вес, Артур был очень привлекательным и «обращал на себя внимание, где бы ни появился». Вскоре молодые люди сыграли свадьбу. После этого мужчина постепенно сбросил лишний вес и избавился от неуверенности в себе.

В итоге у него появилось еще семь возлюбленных. Некоторые из них теперь живут в одной квартире с Артуром и Луаной. «Не все девочки живут с нами, потому что их родители не принимают таких отношений», — пожаловался бразилец. Он также заявил, что не выделяет никого из своих партнерш и любит всех одинаково. Артур признался, что сначала ему было нелегко запомнить имена новых возлюбленных, но со временем он справился с этим.

Луана заявила, что ее отношения с мужем только укрепились благодаря появлению у него многочисленных любовниц. «Как только начались эти отношения, мы стали намного ближе. Мы и раньше доверяли друг другу, но теперь доверие укрепилось еще больше», — сказала женщина.

Новые возлюбленные Артура утверждают, что у них сложились отличные отношения с Луаной, и они «не могут сказать о ней ни одного дурного слова».

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