Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 29 ноября 2023Из жизни

Женатый мужчина сбросил 25 килограммов и завел семь любовниц

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Женатый житель Бразилии, который работает моделью, похудел на 25 килограммов и с разрешения жены завел семь любовниц. Об этом сообщает Daily Star.

Манекенщик из города Сан-Паулу, известный под псевдонимом Артур О Урсо (Артур Медведь) рассказал, что раньше был очень застенчивым и даже боялся женщин. «Когда мне было 24, я боялся сближаться с женщинами. Из-за этого я начал толстеть и в итоге стал весить 97 килограммов», — утверждает он.

Однако вскоре он встретил Луану и влюбился в нее с первого взгляда. Бразильянка рассказала, что, несмотря на лишний вес, Артур был очень привлекательным и «обращал на себя внимание, где бы ни появился». Вскоре молодые люди сыграли свадьбу. После этого мужчина постепенно сбросил лишний вес и избавился от неуверенности в себе.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

В итоге у него появилось еще семь возлюбленных. Некоторые из них теперь живут в одной квартире с Артуром и Луаной. «Не все девочки живут с нами, потому что их родители не принимают таких отношений», — пожаловался бразилец. Он также заявил, что не выделяет никого из своих партнерш и любит всех одинаково. Артур признался, что сначала ему было нелегко запомнить имена новых возлюбленных, но со временем он справился с этим.

Луана заявила, что ее отношения с мужем только укрепились благодаря появлению у него многочисленных любовниц. «Как только начались эти отношения, мы стали намного ближе. Мы и раньше доверяли друг другу, но теперь доверие укрепилось еще больше», — сказала женщина.

Новые возлюбленные Артура утверждают, что у них сложились отличные отношения с Луаной, и они «не могут сказать о ней ни одного дурного слова».

Ранее 54-летняя Гвенет Ли, которую называют «самой знаменитой профессиональной любовницей Великобритании», рассказала о своих клиентах. Женщина отметила, что состоятельные мужчины стали чаще обращаться к ней с необычными желаниями.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский озвучил требования России на переговорах с Украиной в 2022 году. Какова цена мира?

      ВСУ потеряли в бою подаренный Германией танк Leopard 1A5

      В МИД России заявили о неготовности США повлиять на Украину по вопросу перемирия

      В Германии раскритиковали Бербок за слова о задачах политики

      Женатый мужчина сбросил 25 килограммов и завел семь любовниц

      Польский генерал озвучил даты наступления России на Украине

      Назван самый влиятельный человек в Европе

      Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года

      Ученые назвали простые привычки для снижения риска развития 14 видов рака

      ЕСПЧ решил взыскать с России компенсацию группе Pussy Riot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости