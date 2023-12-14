«Кинопоиск» опубликовал список самых популярных проектов года

Сериал «Король и Шут» возглавил список топ-проектов года по версии «Кинопоиска»

Сервис «Кинопоиск» опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов среди пользователей за год. Соответствующий перечень представлен в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным платформы, самым популярным проектом 2023 года стал сериал «Король и Шут». На втором месте расположился фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать», а на третьем — лента «Переводчик».

Кроме того, в список попали такие проекты, как «Джон Уик 4», «Беспринципные», «Вампиры средней полосы», «Кунг-фу жеребец», «Пищеблок» и «Беспринципные в деревне».

При этом отмечается, что сразу 60 фильмов и сериалов на «Кинопоиске» преодолели планку по аудитории в миллион подписчиков в этом году.

Ранее был опубликован список самых популярных актеров года.