Опубликован список самых популярных актеров года

Педро Паскаль возглавил рейтинг самых популярных актеров 2023 года

Звезда сериала The Last of Us («Одни из нас») Педро Паскаль назван лучшим актером года по версии IMDb. Рейтинг опубликован на сайте киноагрегатора.

На втором месте расположилась актриса Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая в мини-сериале Disney+ «Асока». На третьем — актриса Ана де Армас, исполнившая роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».

На четвертом месте оказалась Дженна Ортега, а на пятом — Белла Рамзи. В десятку также вошли Марго Робби, Ребекка Фергюсон, Кэти Сакхофф, Карла Гуджино и Киллиан Мерфи.

В прошлом году аналогичный рейтинг возглавила Ана де Армас. Вторую и третью строчки заняли звезды «Дома дракона» Эмма Д'Арси и Милли Олкок.