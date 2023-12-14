Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

Филипп Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров послал журналистку после того, как она задала ему вопрос, касающийся пластики лица. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Исполнитель появился на светском мероприятии и начал отвечать на вопросы представителей СМИ — в какой-то момент он решил рассказать присутствующим, что пришел на празднование в образе рыцаря, после чего услышал запрос от корреспондента: «Филипп, развейте миф...».

«Все, иди в жопу», — ответил Киркоров, после чего удалился из кадра.

Ранее стало известно об огромном долге эстрадного певца Филиппа Киркорова перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сумма долга исполнителя перед инстанцией составляет 12,3 миллиона рублей.