Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:03, 14 декабря 2023Культура

Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

Филипп Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров послал журналистку после того, как она задала ему вопрос, касающийся пластики лица. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Исполнитель появился на светском мероприятии и начал отвечать на вопросы представителей СМИ — в какой-то момент он решил рассказать присутствующим, что пришел на празднование в образе рыцаря, после чего услышал запрос от корреспондента: «Филипп, развейте миф...».

«Все, иди в жопу», — ответил Киркоров, после чего удалился из кадра.

Ранее стало известно об огромном долге эстрадного певца Филиппа Киркорова перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Сумма долга исполнителя перед инстанцией составляет 12,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это сбой в работе правительства» Путин извинился за рост цен на курицу и разъяснил, как обстоят дела с яйцами

      Рубль укрепился к доллару

      Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

      Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

      Путин оценил оснащение российских бронемашин «Лесочком»

      Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

      Стилист Лисовец оценил назначение Гоши Рубчинского главным дизайнером в Yeezy

      Дания анонсировала новый пакет военной помощи ВСУ

      Президент МОК прокомментировал допуск россиян на Олимпийские игры-2024

      Путин назвал визит Си Цзиньпина в Россию толчком в развитии отношений стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости