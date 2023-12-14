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10:50, 14 декабря 2023Культура

Стало известно об огромном долге Киркорова перед ФНС

Филипп Киркоров задолжал налоговой 12 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стало известно об огромном долге эстрадного певца Филиппа Киркорова перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроникер».

Сумма долга исполнителя перед инстанцией составляет 12,3 миллиона рублей. Отмечается, что налоговая служба ввела единый платеж в 2023 году, однако неизвестно, откуда у артиста накопилась такая сумма.

Ранее певец потребовал 10 миллионов рублей от российской исполнительницы Любови Успенской, подав на нее иск из-за того, что артистка назвала его женоненавистником.

Позже стала известна реакция российской певицы на многомиллионный иск от Киркорова. Успенская восприняла информацию об иске как малозначительную, с присущим ей чувством собственного достоинства.

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      Анастасия Астахова
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