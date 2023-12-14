Стало известно об огромном долге Киркорова перед ФНС

Филипп Киркоров задолжал налоговой 12 миллионов рублей

Стало известно об огромном долге эстрадного певца Филиппа Киркорова перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроникер».

Сумма долга исполнителя перед инстанцией составляет 12,3 миллиона рублей. Отмечается, что налоговая служба ввела единый платеж в 2023 году, однако неизвестно, откуда у артиста накопилась такая сумма.

Ранее певец потребовал 10 миллионов рублей от российской исполнительницы Любови Успенской, подав на нее иск из-за того, что артистка назвала его женоненавистником.

Позже стала известна реакция российской певицы на многомиллионный иск от Киркорова. Успенская восприняла информацию об иске как малозначительную, с присущим ей чувством собственного достоинства.