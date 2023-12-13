Киркоров потребовал миллионы рублей от Успенской

Shot: Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от Любови Успенской

Российский певец Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы Любови Успенской за то, что она назвала его женоненавистником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В иске утверждается, что заявления шансон-исполнительницы в интервью для шоу «Алена, блин!» порочат честь и достоинство артиста. Отмечается, что защита подготовила список фраз, которые будут фигурировать на суде.

По данным канала, помимо морального ущерба в 10 миллионов рублей, Киркоров также намерен взыскать с певицы около двух миллионов судебных издержек. «Делать себе рекламу и хайповать на имени певца номер один — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — прокомментировал ситуацию адвокат Александр Добровинский.

Ранее Киркоров отреагировал на слова Успенской о том, что он делал ей предложение руки и сердца. Артист опроверг заявление коллеги, а также назвал ее слова «похотливыми мыслями».