Киркоров потребовал миллионы рублей от Успенской
Российский певец Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы Любови Успенской за то, что она назвала его женоненавистником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В иске утверждается, что заявления шансон-исполнительницы в интервью для шоу «Алена, блин!» порочат честь и достоинство артиста. Отмечается, что защита подготовила список фраз, которые будут фигурировать на суде.
По данным канала, помимо морального ущерба в 10 миллионов рублей, Киркоров также намерен взыскать с певицы около двух миллионов судебных издержек. «Делать себе рекламу и хайповать на имени певца номер один — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — прокомментировал ситуацию адвокат Александр Добровинский.
Ранее Киркоров отреагировал на слова Успенской о том, что он делал ей предложение руки и сердца. Артист опроверг заявление коллеги, а также назвал ее слова «похотливыми мыслями».