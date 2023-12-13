Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:50, 13 декабря 2023Культура

Киркоров потребовал миллионы рублей от Успенской

Shot: Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от Любови Успенской

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы Любови Успенской за то, что она назвала его женоненавистником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В иске утверждается, что заявления шансон-исполнительницы в интервью для шоу «Алена, блин!» порочат честь и достоинство артиста. Отмечается, что защита подготовила список фраз, которые будут фигурировать на суде.

По данным канала, помимо морального ущерба в 10 миллионов рублей, Киркоров также намерен взыскать с певицы около двух миллионов судебных издержек. «Делать себе рекламу и хайповать на имени певца номер один — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — прокомментировал ситуацию адвокат Александр Добровинский.

Ранее Киркоров отреагировал на слова Успенской о том, что он делал ей предложение руки и сердца. Артист опроверг заявление коллеги, а также назвал ее слова «похотливыми мыслями».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный аэропорт на юге России откроют впервые после начала СВО. Когда можно будет полететь туда?

      В московских СИЗО выросло количество детей

      Известный российский журналист умер на 61-м году жизни после неизлечимой болезни

      Угрозу китайской экономике увидели в свиньях

      Киркоров потребовал миллионы рублей от Успенской

      Украинские мошенники нашли новый способ обмана россиян

      Орбан указал на наивность Запада из-за мечтаний о бессоннице Путина

      Зеленский захотел получить больше ЗРК Patriot

      Канье Уэста обругали в сети за выступление в капюшоне в стиле «Ку-клукс-клана»

      Самая известная комета направилась к Земле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости