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16:14, 24 ноября 2023Культура

Киркоров отреагировал на слова Успенской о его предложении руки и сердца

Киркоров заявил, что слова Успенской о его предложении ей — «похотливые мысли»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на слова исполнительницы Любови Успенской о том, что он делал ей предложение руки и сердца. Об этом он сообщил в своем подкасте You Want A Scandal Now?, доступном во «ВКонтакте».

Артист опроверг заявление коллеги, а также назвал ее слова «похотливыми мыслями». Он добавил, что делал предложение многим звездам, но только не Успенской. Исполнитель выразил предположение, что певица сама хотела бы быть с ним, однако не интересовала его.

«Маше Распутиной делал предложение, Азизе делал предложение. Я должен был на ком-то репетировать, перед тем как сделать предложение Алле Пугачевой. Потом Насте Стоцкой говорил, что люблю. А дальше — гуляй, шальная императрица! Чего только в жизни не было», — признался певец.

В октябре Любовь Успенская заявила, что в 1994 году артист Филипп Киркоров сделал ей предложение руки и сердца. 69-летняя знаменитость отметила, что тогда она уже была замужем и находилась в Америке. По ее словам, она только посмеялась над поступком Киркорова, а через неделю после произошедшего он женился на Алле Пугачевой.

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      Анастасия Астахова
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