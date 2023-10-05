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18:58, 5 октября 2023Культура

Успенская рассказала о предложении руки и сердца от Киркорова

Певица Успенская заявила, что Филипп Киркоров сделал ей предложение в 1994 году

Кадр: «Алёна, блин!» / YouTube

Эстрадная певица Любовь Успенская в ходе YouTube-шоу «Алена, блин!» заявила, что в 1994 году артист Филипп Киркоров сделал ей предложение руки и сердца.

69-летняя знаменитость отметила, что тогда она уже была замужем и находилась в Америке. По ее словам, она только посмеялась над поступком Киркорова, а через неделю после произошедшего он женился на Алле Пугачевой.

«Это человек, который всю жизнь играет и врет. Он [Киркоров] — фейк. <...> Мне было просто смешно. А потом через неделю он женился на Алле Пугачевой. Но я не буду открывать рот и рассказывать все тайны нашего шоу-бизнеса», — сказала Успенская, подчеркнув, что никогда не помирится с коллегой по сцене, потому что он «перегибает палку» и провоцирует скандалы.

Ранее Филипп Киркоров впервые рассказал о возможной женитьбе на коллеге по сцене, известной певице Миле Романиди. Сама артистка вспомнила, что мать Киркорова признавала, будто у обоих исполнителей хорошо «сливаются голоса».

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    Сергей Равин
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