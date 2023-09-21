Киркоров впервые рассказал о возможной женитьбе на известной певице

Филипп Киркоров заявил, что мать хотела женить его на певице Миле Романиди

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров впервые рассказал о возможной женитьбе на коллеге по сцене, известной певице Миле Романиди. Слова артиста приводит KP.RU.

«Мама все время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой», — заявил Киркоров.

Сама Романиди вспомнила, что мать Киркорова признавала, будто у обоих артистов хорошо «сливаются голоса». Известно, что в свое время музыканты встречались в студии на Таганке. Недавно певица устроила вечеринку именно на этой улице, куда пригласила Киркорова, который подарил ей большой букет цветов.

Ранее бывший диджей Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала, что поп-король намерен в скором времени сыграть свадьбу. Однако лично с его возлюбленной она не встречалась. Сам Филипп Киркоров не так давно признался, что больше не одинок, более того, он рассказал, что повстречал женщину своей мечты. Однако ее личность он раскрывать не стал.