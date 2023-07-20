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04:33, 20 июля 2023Культура

Подруга Киркорова рассказала о его скорой свадьбе с новой возлюбленной

KP.RU: диджей Катя Гусева сообщила о скорой свадьбе 56-летнего певца Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Бывший диджей Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала, что 56-летний певец намерен в скором времени сыграть свадьбу. Однако лично с его возлюбленной она не встречалась, передает KP.RU.

«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождении его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел», — поделилась диджей.

Сам Филипп Киркоров не так давно признался, что больше не одинок, более того, он рассказал, что повстречал женщину своей мечты. Влюбленные уже живут вместе, избранница вдохновляет артиста. Однако ее личность он раскрывать не стал.

Киркоров был женат только один раз на певице Алле Пугачевой, их брак просуществовал 11 лет и распался в 2005 году. Как рассказывал сам артист, Пугачевой не хватало от него внимания.

Диджей Катя Гусева делилась, что какое-то время назад мечтала стать женой Филиппа Киркорова, с 2018 по 2022 ходили слухи, что у них была любовная связь. В 2023 году Гусева вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова, артист присутствовал на их свадьбе и даже исполнил песню для первого танца молодоженов.

Ранее Киркоров прокомментировал слухи о секс-вечеринках в его новой квартире в Москве. Певец заявил, что для вечеринок существуют клубы, а в доме нужно заниматься семьей.

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    Александра Синицына
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