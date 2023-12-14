Раскрыта реакция Успенской на многомиллионный иск от Киркорова

Успенская малозначительно отреагировала на многомиллионный иск от Киркорова

Раскрыта реакция российской певицы Любови Успенской на многомиллионный иск от исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом сообщила адвокат артистки Елена Сенина в разговоре с Telegram-каналом «Светский хроникер».

По словам собеседницы портала, Успенская восприняла информацию об иске как малозначительную, с присущим ей чувством собственного достоинства. По словам Сениной, сейчас певице намного важнее заниматься своими творческими планами, которых, по словам адвоката, огромное количество.

«Скоро ведь юбилейный концерт. Кроме того, и даже в первую очередь, Любовь Залмановна считает важным внести свой посильный вклад в помощь стране в СВО (специальная военная операция на Украине — прим. «Ленты.ру») — она записывает патриотические песни и всей душой болеет за Россию. Это то, что важное и приоритетное», — рассказала Сенина.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы Любови Успенской за то, что она назвала его женоненавистником.