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10:38, 14 декабря 2023Культура

Раскрыта реакция Успенской на многомиллионный иск от Киркорова

Успенская малозначительно отреагировала на многомиллионный иск от Киркорова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Раскрыта реакция российской певицы Любови Успенской на многомиллионный иск от исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом сообщила адвокат артистки Елена Сенина в разговоре с Telegram-каналом «Светский хроникер».

По словам собеседницы портала, Успенская восприняла информацию об иске как малозначительную, с присущим ей чувством собственного достоинства. По словам Сениной, сейчас певице намного важнее заниматься своими творческими планами, которых, по словам адвоката, огромное количество.

«Скоро ведь юбилейный концерт. Кроме того, и даже в первую очередь, Любовь Залмановна считает важным внести свой посильный вклад в помощь стране в СВО (специальная военная операция на Украинеприм. «Ленты.ру») — она записывает патриотические песни и всей душой болеет за Россию. Это то, что важное и приоритетное», — рассказала Сенина.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров потребовал 10 миллионов рублей от исполнительницы Любови Успенской за то, что она назвала его женоненавистником.

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      Анастасия Астахова
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