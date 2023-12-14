Мужчина заставил жену заниматься сексом со своими коллегами

Житель Индии попал под следствие из-за того, что якобы заставлял жену заниматься сексом с коллегами и насиловал ее. Об этом сообщает News9Live.

Мужчина по имени Пурначандра женился на 23-летней девушке в 2022 году в Бангалоре, штат Карнатака. Как утверждает пострадавшая, после свадьбы он стал проявлять агрессию по отношению к ней. Так, по ее словам, однажды он заявил, что в офисе, где он работает, есть так называемая практика обмена женами. Ее суть заключается в том, что женщины занимаются сексом с коллегами своих мужей. Пурначандра предложил жене вступить в близость с другими сотрудниками офиса, однако та категорически отказалась. Тогда разозлившийся мужчина набросился на женщину с ремнем в руках. Позже он попытался задушить ее подушкой.

Кроме того, как заявила пострадавшая в полиции, Пурначандра занимался с ней сексом без ее согласия и показывал ей порно. Она также обвинила в домогательствах брата мужчины. Вдобавок ко всему, она рассказала, что муж и девять членов его семьи вымогали у нее деньги. По ее словам, родственники требовали от нее приданое в размере одного миллиона рупий (один миллион рублей), чтобы погасить кредит, который взял Пурначандра. Женщина также утверждает, что члены семьи мужа подстрекали его подвергнуть ее пыткам ради получения денег.

На основании жалобы пострадавшей полиция возбудила уголовное дело в отношении десяти человек. Правоохранители допрашивают обвиняемых и пока не произвели никаких арестов.

Ранее сообщалось, что в США пожилой мужчина был арестован, после того как расправился с женой в ходе незначительного спора. Во время допроса он рассказал, что они с женой поругались из-за расходов на ветеринарную помощь для кота.