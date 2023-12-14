Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 14 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал более агрессивной работу зарубежных спецслужб в Белоруссии

Лукашенко: работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится более агрессивной

Фото: Valery Sharifulin / Sputnik / Reuters

Зарубежные спецслужбы стали агрессивнее работать в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер», — сказал он.

По его словам, в республику отправляют агентов-террористов, а не просто шпионов. Лукашенко отметил, что были попытки создать экстремистские ячейки.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что одной из целей Запада в отношении страны является изменение ее конституционного строя и геополитической ориентации. Как он уточнил, такие данные добыла разведка республики. Кроме того, Запад хочет добиться раскола элит, добавил глава КГБ.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО сочли поводом для открытого столкновения с Россией. Когда Киев начнет применять истребители?

      Частную миссию с выходом в открытый космос перенесли

      В России нашли способ сделать автомобили дешевле

      Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

      Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

      Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за «Вани»

      Названа причина падения промышленного производства в Европе

      Ида Галич показала фигуру в трусах

      В консульском отделе России в США сократят 40 процентов штата

      Киргизия заявила о намерениях укреплять отношения с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости