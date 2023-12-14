Лукашенко назвал более агрессивной работу зарубежных спецслужб в Белоруссии

Лукашенко: работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится более агрессивной

Зарубежные спецслужбы стали агрессивнее работать в Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер», — сказал он.

По его словам, в республику отправляют агентов-террористов, а не просто шпионов. Лукашенко отметил, что были попытки создать экстремистские ячейки.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что одной из целей Запада в отношении страны является изменение ее конституционного строя и геополитической ориентации. Как он уточнил, такие данные добыла разведка республики. Кроме того, Запад хочет добиться раскола элит, добавил глава КГБ.