В Белоруссии рассказали о желании Запада изменить конституционный строй в стране

Глава КГБ Белоруссии Тертель: Запад хочет изменить конституционный строй страны

Одна из целей Запада в отношении Белоруссии — изменение конституционного строя страны, ее геополитической ориентации. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель, передает БелТА.

По его словам, такие данные добыла разведка Белоруссии.

«Есть и другие задачи. Одна из них, которая реализуется западными спецслужбами и политическими кругами, — разрушение интеграционных и братских связей прежде всего с Россией и другими братскими республиками, которые вышли из состава Советского Союза», — сообщил Тертель.

Кроме того, Запад хочет добиться раскола элит, добавил глава КГБ. «Идет активный поиск лиц, которые могли бы заменить тех, кто находится в вильнюсском и варшавском, а также киевском центрах и не оправдал ожидания. Они также не оправдали средств, которые были в них вложены. И сейчас идет активный поиск новых лиц. В том числе среди тех лиц, которые связаны с руководством нашей страны», — рассказал он.

Ранее Тертель сообщил, что Минск посетили агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. По его словам, сотрудники ЦРУ активно перемещались по столице Белоруссии и удивились, что в Минске нет голода и работает транспорт, а люди живут своей жизнью.

Также он рассказал, что обвиняемый в организации теракта на Байкало-Амурской магистрали гражданин Белоруссии был дистанционно завербован спецслужбами Украины.