Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:59, 13 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о желании Запада изменить конституционный строй в стране

Глава КГБ Белоруссии Тертель: Запад хочет изменить конституционный строй страны

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Одна из целей Запада в отношении Белоруссии — изменение конституционного строя страны, ее геополитической ориентации. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель, передает БелТА.

По его словам, такие данные добыла разведка Белоруссии.

«Есть и другие задачи. Одна из них, которая реализуется западными спецслужбами и политическими кругами, — разрушение интеграционных и братских связей прежде всего с Россией и другими братскими республиками, которые вышли из состава Советского Союза», — сообщил Тертель.

Кроме того, Запад хочет добиться раскола элит, добавил глава КГБ. «Идет активный поиск лиц, которые могли бы заменить тех, кто находится в вильнюсском и варшавском, а также киевском центрах и не оправдал ожидания. Они также не оправдали средств, которые были в них вложены. И сейчас идет активный поиск новых лиц. В том числе среди тех лиц, которые связаны с руководством нашей страны», — рассказал он.

Ранее Тертель сообщил, что Минск посетили агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. По его словам, сотрудники ЦРУ активно перемещались по столице Белоруссии и удивились, что в Минске нет голода и работает транспорт, а люди живут своей жизнью.

Также он рассказал, что обвиняемый в организации теракта на Байкало-Амурской магистрали гражданин Белоруссии был дистанционно завербован спецслужбами Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека подорвались на мине в Белгородской области

      Путин определил чрезвычайный план России

      Российский подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал

      Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

      Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

      Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

      Туристы из трех стран мира массово устремились в Россию по новым визам

      Более 18 миллионов рублей украли из бюджета при реализации нацпроекта

      Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

      Речь главы ЕК в Европарламенте завершилась под собачий лай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости