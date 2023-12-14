Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 14 декабря 2023Мир

Нарышкин обвинил США и НАТО в использовании народа Украины как пушечного мяса

Нарышкин: США и НАТО используют украинцев как пушечное мясо в агрессии против РФ
СюжетНаселение России:

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России. В этом Вашингтон и Североатлантический альянс обвинил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО цинично используют население этой страны в качестве пушечного мяса в своей агрессии против России», — сказал он.

Ранее Нарышкин объяснил отказ Украины от переговоров с Россией. По его словам, Киев отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал контрнаступления, следуя непубличному запрету Запада. Директор СВР подчеркнул, что результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно квалифицировать как полный провал.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

      Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

      Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении «Цоя» стал популярен в сети

      Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

      Путин рассказал о растекающемся по Украине российском газе

      В России призвали создать орган для интеграции мигрантов

      Россиянин 15 лет насиловал сестру жены и получил длительный срок

      Путин порассуждал об обращении к самому себе в 2000 году

      В Финляндии захотели снова закрыть все КПП на границе с Россией

      Путин назвал лучший подарок на Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости