Нарышкин: США и НАТО используют украинцев как пушечное мясо в агрессии против РФ

США и НАТО используют народ Украины как пушечное мясо в агрессии против России. В этом Вашингтон и Североатлантический альянс обвинил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО цинично используют население этой страны в качестве пушечного мяса в своей агрессии против России», — сказал он.

Ранее Нарышкин объяснил отказ Украины от переговоров с Россией. По его словам, Киев отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал контрнаступления, следуя непубличному запрету Запада. Директор СВР подчеркнул, что результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно квалифицировать как полный провал.