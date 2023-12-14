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16:13, 14 декабря 2023Наука и техника

Найдены экзопланеты с подледными океанами

The Astrophysical Journal: обнаружены 17 планет с возможными океанами

Фото: William Christen / Unsplash

Ученые Центра космических полетов Годдарда НАСА нашли почти два десятка экзопланет, которые, возможно, имеют океаны жидкой воды под ледяной корой. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Астрономы рассмотрели условия на 17 подтвержденных экзопланетах, которые примерно размером с Землю, но менее плотны, что указывает на значительное количество льда и воды вместо более плотной породы. Хотя точный состав планет остается неизвестным, они намного холоднее Земли, и это позволяет предположить, что их поверхности могут быть покрыты льдом.

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Существование подледных океанов обусловлено распадом радиоактивных элементов и приливными силами, возникающими от гравитации родительских звезд. Благодаря сильному внутреннему нагреву, на всех планетах в исследовании могут наблюдаться криовулканические извержения в форме гейзероподобных шлейфов

Предполагаемая толщина ледяного панциря варьировалась от примерно 58 метров для Проксимы Центавра b и 1,6 километра для LHS 1140 b до 38,6 километра для MOA-2007-BLG-192Lb. Это позволило рассчитать интенсивность гейзерной активности: на Kepler 441b она составила восемь килограммов в секунду, 290 тысяч килограммов в секунду для LHS 1140b и шести миллионов килограммов в секунду для Проксимы Центавра b.

В двух последних случаях активность достаточно велика, чтобы ее можно было бы наблюдать в телескопы. Это можно сделать во время транзита, когда планета проходит на фоне диска родительской звезды. Спорадическое присутствие водяного пара, которое можно обнаружить в спектре, должно указывать на криовулканические извержения.

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      Александр Еникеев
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