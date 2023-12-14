Okko представит документальный фильм «Пермь. Балет. Опера» 14 декабря

Онлайн-кинотеатр Okko представит документальный фильм под названием «Пермь. Балет. Опера», который будет посвящен истории Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина, премьера которой состоится 14 декабря, приурочена к 300-летнему юбилею Перми. Участие в проекте, который создавался при сотрудничестве Киностудии имени М. Горького и Министерства культуры Пермского края, приняли народный артист России Николай Цискаридзе, режиссер Константин Богомолов, программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский и другие деятели искусства.

Продюсерами фильма выступили Лика Бланк, Асмик Мовсисян и Дмитрий Богданов. Проект расскажет зрителям о самых знаковых периодах в жизни пермского культурного учреждения, а также о его труппе, создателях и работниках.

«Документальный проект исследует феномен успеха небольшого провинциального театра, превратившегося в одну из главных музыкальных сцен страны. Пермский театр стал одним из оперно-балетных центров России и большой гордостью Перми. Когда-то его называли лабораторией советской оперы, а балет неизменно был знаком качества», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что главным режиссером театра Российской армии стал народный артист РФ Александр Лазарев.