Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 14 декабря 2023Мир

Экс-главком НАТО допустил возможности отказа Украины от притязаний на Крым

Экс-главком НАТО Ставридис: Киеву стоит отказаться от Крыма для вступления в ЕС

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей авторской колонке для агентства Bloomberg допустил возможность отказа Украины от притязаний на Крым, а также ряда других российских регионов.

«Кажется маловероятным, что украинские силы могут изгнать Россию из значительной части в настоящее время оккупированной части страны», — заявил он.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит рассмотреть возможность договориться об отказе от Крыма и ряда других утраченных территорий в обмен на согласие Москвы допустить принятие Киева в Евросоюз и НАТО. Ставридис подчеркнул, что соответствующее решение должны принимать украинская и российская стороны.

Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с поддержкой западных государств смогут противостоять российским войскам еще год, однако потом шансы на мирные переговоры значительно увеличиваются.

Ранее Ставридис признал, что ВСУ неспособны справиться с российской армией. По мнению офицера, российские военные «закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия снова закроет КПП на границе с Россией. Беженцев свозили туда на микроавтобусах

      Экс-главком НАТО допустил возможности отказа Украины от притязаний на Крым

      В Германии высказались о вероятности встречи Шольца с Зеленским

      Мужчина признался в любви к выстрелившей ему в гениталии бывшей возлюбленной

      WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян перед ОИ

      Россиянам рассказали о плюсах привычки спать без одежды

      В российском регионе росгвардейцы сбили украинский беспилотник

      Стало известно о блокировке одной страной 12-го пакета санкций ЕС против России

      Саммит Евросоюза предоставил Грузии статус страны-кандидата

      Сергей Гармаш оценил «Слово пацана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости