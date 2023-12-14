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19:40, 14 декабря 2023Мир

Бывший командующий НАТО признал неспособность ВСУ справиться с российской армией

Экс-командующий НАТО Ставридис заявил о неспособности ВСУ справиться с армией РФ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны справиться с российской армией. С таким заявлением в своей авторской колонке для агентства Bloomberg выступил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По мнению офицера, российские военные «закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков».

«Все это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина», — написал экс-командующий альянса, добавив, что все попытки Запада надавить на Россию, включая санкции, оказались «в лучшем случае ненадежными».

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Российская армия будет вынуждена идти до польской границы, если Запад не предпримет шаги по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Запад должен прекратить военную поддержку Украины, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

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      Глеб Бажуткин
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