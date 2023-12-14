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12:25, 14 декабря 2023Мир

В США спрогнозировали выход России на границы Польши

Бывший советник Пентагона Макгрегор: РФ будет вынуждена идти до границы Польши

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия будет вынуждена идти до польской границы, если Запад не предпримет шаги по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу George Galloway выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный отметил, что Запад должен прекратить военную поддержку Украины, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. По словам Макгрегора, действия США и западных союзников могут вынудить РФ идти дальше.

«Если мы не положим этому бессмысленному конфликту конец, мы не только разрушим Украину как государство, но мы вынудим Россию продвинуться дальше на запад», — подчеркнул он.

Ранее экс-советник Пентагона допустил, что Россия может взять Одессу и Харьков. Полковник подчеркнул, что российские войска перехватили инициативу в конфликте.

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      Виктория Кондратьева
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