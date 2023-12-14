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21:38, 14 декабря 2023Бывший СССР

На Украине признали необходимость отойти на новую линию обороны

Политолог Бортник: ВСУ отойдут на новую линию обороны из-за нехватки боеприпасов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Киевский политолог Руслан Бортник признал необходимость Вооруженных сил Украины (ВСУ) отойти на новую линию обороны для того, чтобы не допустить развала фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«Нам придется отойти на новые рубежи. Скорее всего, если мы не получим расширенных пакетов американской помощи, то нам придется отойти», — заявил эксперт.

Бортник также отметил, что тотальная мобилизация на Украине не сможет исправить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону. По его словам, это лишь приведет к расколу среди украинцев.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил возможность отказа Украины от притязаний на Крым, а также ряда других российских регионов в обмен на согласие Москвы допустить принятие Киева в Евросоюз и НАТО. Он подчеркнул, что соответствующее решение должны принимать Украина и Россия.

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