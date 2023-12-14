На Украине признали необходимость отойти на новую линию обороны
Киевский политолог Руслан Бортник признал необходимость Вооруженных сил Украины (ВСУ) отойти на новую линию обороны для того, чтобы не допустить развала фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Да, это так».
«Нам придется отойти на новые рубежи. Скорее всего, если мы не получим расширенных пакетов американской помощи, то нам придется отойти», — заявил эксперт.
Бортник также отметил, что тотальная мобилизация на Украине не сможет исправить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону. По его словам, это лишь приведет к расколу среди украинцев.
Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил возможность отказа Украины от притязаний на Крым, а также ряда других российских регионов в обмен на согласие Москвы допустить принятие Киева в Евросоюз и НАТО. Он подчеркнул, что соответствующее решение должны принимать Украина и Россия.