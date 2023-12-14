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01:54, 14 декабря 2023Мир

Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Палата представителей одобрила резолюцию о расследовании по импичменту Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, предписывающую дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Трансляция голосования велась на официальном сайте палаты.

Продолжение расследования поддержали все республиканцы в Палате представителей — 221 человек. Все 212 демократов проголосовали против принятия резолюции.

Принятый документ, внесенный на рассмотрение республиканцами, предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования о том, есть ли достаточные основания для импичмента действующего главы государства.

Одобрение резолюции расширяет возможности вызова в Конгресс разных лиц для дачи показаний, неявка может рассматриваться как неуважение к властям и привести к юридическим последствиям.

Поводом для начала импичмента послужили подозрения, что Байден мог получать выгоду от деловых операций своего сына Хантера.

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      Марина Совина
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