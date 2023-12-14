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10:34, 14 декабря 2023Россия

Под Москвой пенсионер обнес секс-шоп

РЕН ТВ: в подмосковном Пушкино пенсионер выкрал из секс-шопа кожаную плетку

Фото: Shcherbyna Nataliia / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Пушкино пенсионер обнес секс-шоп, он выкрал оттуда кожаную плетку. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что нападение произошло еще в ноябре. Однако заявление поступило в полицию 12 декабря. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Источник канала пояснил, что пожилой мужчина тайно похитил интимный товар. Сотрудники полиции уже его задержали. Ранее он не был судим, и сразу признался в краже плети.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Ущерб магазину составил 2599 рублей.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пенсионер обезвредил грабителя с помощью лопаты.

20-летний молодой человек ворвался в дом старика в деревне Лебяжье-Асаново через окно и, схватив нож, стал требовать от него 10 тысяч рублей.

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      Анна Щербакова
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