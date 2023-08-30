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20:38, 30 августа 2023Силовые структуры

Российский пенсионер обезвредил грабителя с помощью лопаты

В Кемеровской области пенсионер обезвредил грабителя при помощи лопаты

Фото: Paolo Chiabrando / Unsplash

В Кемеровской области полиция задержала ранее судимого за кражи и грабежи 20-летнего местного жителя по подозрению в разбое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Мужчина ворвался в дом пенсионера в деревне Лебяжье-Асаново через окно и, схватив нож, стал требовать от него 10 тысяч рублей. Хозяин дома не растерялся и вывел его в сени. Там пенсионер ударил налетчика стоявшей у двери лопатой и обезвредил его. Грабитель быстро пришел в себя, поднялся и убежал.

Ранее американская няня десять минут притворялась мертвой, пока вор грабил расположенный в Нью-Йорке дом, в котором она работала.

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    Варвара Митина
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