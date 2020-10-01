Няня притворилась мертвой во время ограбления и спаслась

Няня десять минут притворялась мертвой, пока вор грабил расположенный в американском городе Нью-Йорк дом, в котором она работала. Об этом сообщает издание Si Live.

В ночь на понедельник, 28 сентября, в жилой дом в богатом районе Нью-Йорка Тодт-Хилл проник вор. Он вошел с фонарем через спальню на третьем этаже здания, где спала живущая в доме няня. Женщина около десяти минут тихо лежала в кровати, боясь спровоцировать грабителя, и спаслась.

«Сначала она подумала, что это кто-то из нас что-то ищет. Постепенно она начала понимать, что происходит», — рассказала мать семейства, которая также находилась в доме вместе со своим мужем и двумя маленькими детьми.

Когда подозреваемый выходил из дома, семья беспомощно наблюдала, как он паковал бутылки дорогого ликера в их припаркованный перед домом автомобиль BMW 760 XI стоимостью 200 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей). «Я видела это, но ничего не могла сделать, кроме как позвонить в службу спасения. Мы очень испугались», — сказала женщина.

В 3:30 утра на вызов приехала полиция. Когда сотрудники правоохранительных органов осматривали место преступления, хозяйка дома услышала знакомый звук двигателя BMW в их квартале и сообщила об этом полицейским. Офицеры прыгнули в машину и погнались за грабителем, но подозреваемый свернул на автомагистраль. Правила безопасности требуют от полиции прекращать преследование на высокой скорости, когда риски для сотрудников полиции и простых граждан превышают опасность для общества, если подозреваемый не может быть сразу пойман.

Семья опасалась, что мужчина вернется за вторым дорогим автомобилем, который находился в гараже. Ключ от этой машины он забрал вместе с другими украденными предметами.

Позже семья просмотрела записи с камер наблюдения. Скрывая свою личность при помощи шапки, маски и перчаток, он снял кроссовки и предварительно проверил пол в каждой комнате руками, по всей видимости, чтобы проверить, не будет ли он скрипеть. На лестнице он перешагивал сразу через несколько ступеней. «Он точно знал, что делает. Это был не первый его грабеж», — сказала потерпевшая.

Находясь в доме, вор надел ботинки ее мужа и вышел в них на улицу. Собственные кроссовки он нес в руке.

«Общая стоимость машин составляла полмиллиона долларов (38,6 миллиона рублей). Но этого ему было недостаточно, он прошел весь дом», — подчеркнула хозяйка дома.

Следователи считают, что ограбление могли совершить угонщики из американского штата Нью-Джерси, которые до этого похитили несколько автомобилей из богатых районов.