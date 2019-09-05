Должник притворился мертвым из-за нежелания платить за квартиру

В американском городе Форт-Кент, штат Мэн, жилец прикинулся мертвым, чтобы не платить за квартиру, и попал за решетку. Об этом сообщает газета Bangor Daily News.

Когда владелец квартиры пришел за деньгами, 28-летний Тед Заринс (Ted Zarins) не шевелился и не проявлял признаков жизни. К приезду полиции он вернулся в сознание и не нуждался в медицинской помощи.

Полицейские обнаружили, что ранее Заринс обвинялся в запугивании, но не явился на судебное заседание. Они воспользовались случаем и арестовали его.

В 2018 году сообщалось, что жительница Таиланда притворилась мертвой, чтобы забравшийся в дом грабитель ее не изнасиловал. Когда женщина перестала дышать и дергаться, взломщик запаниковал и убежал.

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