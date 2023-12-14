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17:42, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная российская певица раскрыла изнанку съемок «Голубого огонька»

Певица Савичева заявила, что на «Голубом огоньке» есть аниматор для публики

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная певица Юлия Савичева заявила, что на съемках «Голубого огонька» на канале «Россия 1» есть аниматор, который веселит публику. Изнанку съемок она раскрыла в интервью изданию «Телепрограмма».

Савичева рассказала, что в новогоднем шоу ее можно будет увидеть выступающей дуэтом с певицей Викторией Дайнеко. Она подчеркнула, что к съемкам программы готовят не только артистов, но и приглашенную публику. «Важно, как выглядят люди, зажгли ли они бенгальские огни, вовремя ли кричат и аплодируют. Есть специальный аниматор, который разогревает публику, следит за ней», — раскрыла она подробности.

Певица добавила, что то, как ведут себя артисты во время съемок, прописано в сценарии. Она объяснила, что в этом шоу важно поддерживать общее праздничное настроение.

В начале декабря стало известно, кто будет вести «Голубой огонек». В качестве ведущих выступят комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов, а также актриса Татьяна Веденеева и певец Николай Басков.

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      Мария Большакова
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