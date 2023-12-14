Популярная российская певица раскрыла изнанку съемок «Голубого огонька»

Певица Савичева заявила, что на «Голубом огоньке» есть аниматор для публики

Популярная певица Юлия Савичева заявила, что на съемках «Голубого огонька» на канале «Россия 1» есть аниматор, который веселит публику. Изнанку съемок она раскрыла в интервью изданию «Телепрограмма».

Савичева рассказала, что в новогоднем шоу ее можно будет увидеть выступающей дуэтом с певицей Викторией Дайнеко. Она подчеркнула, что к съемкам программы готовят не только артистов, но и приглашенную публику. «Важно, как выглядят люди, зажгли ли они бенгальские огни, вовремя ли кричат и аплодируют. Есть специальный аниматор, который разогревает публику, следит за ней», — раскрыла она подробности.

Певица добавила, что то, как ведут себя артисты во время съемок, прописано в сценарии. Она объяснила, что в этом шоу важно поддерживать общее праздничное настроение.

В начале декабря стало известно, кто будет вести «Голубой огонек». В качестве ведущих выступят комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов, а также актриса Татьяна Веденеева и певец Николай Басков.