Раскрыты подробности съемок «Голубого огонька»

Ведущими шоу «Голубой огонек» станут Басков, Малахов, Веденеева и Губерниев

Участники массовки новогоднего шоу «Голубой огонек» на канале «Россия 1» раскрыли подробности съемок программы. В разговоре с KP.RU они рассказали, кто в 2024 году будет вести передачу и какие артисты выступят перед зрителями.

По данным издания, ведущими «Голубого огонька» станут певец Николай Басков, актриса Татьяна Веденеева, телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В эфир передачи войдут номера таких артистов, как Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Пелагея и других.

Как уточняется в материале, за один день снимают выступления нескольких артистов для «Голубого огонька». Сначала они исполняют песни на сцене, а затем садятся за столики и произносят тосты. Подводки ведущих записывают отдельно, а затем при монтаже ставят перед номерами.

В 2023 году гостями «Голубого огонька» стали участники спецоперации на Украине и военные корреспонденты. С теплыми словами в адрес россиян выступили кинорежиссер Карен Шахназаров, актер Евгений Миронов, телеведущие Александр Мясников, Борис Корчевников и многие другие.