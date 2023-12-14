Посетителей пресс-конференции Путина начали дезинфицировать

ТАСС: пришедших на пресс-конференцию Путина журналистов подвергают дезинфекции

Пришедших в Гостиный двор на совмещенную с прямой линией пресс-конференцию президента России Владимира Путина журналистов подвергают дезинфекции ионами серебра. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Аналогичную процедуру сотрудникам прессы и посетителям мероприятия приходилось проходить в 2021 году во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что в здании действуют и другие меры безопасности — посетителям пресс-конференции предлагают надеть одноразовые маски и обеззаразить руки спиртовым раствором.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.