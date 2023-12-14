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10:30, 14 декабря 2023Россия

Посетителей пресс-конференции Путина начали дезинфицировать

ТАСС: пришедших на пресс-конференцию Путина журналистов подвергают дезинфекции

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Пришедших в Гостиный двор на совмещенную с прямой линией пресс-конференцию президента России Владимира Путина журналистов подвергают дезинфекции ионами серебра. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Аналогичную процедуру сотрудникам прессы и посетителям мероприятия приходилось проходить в 2021 году во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что в здании действуют и другие меры безопасности — посетителям пресс-конференции предлагают надеть одноразовые маски и обеззаразить руки спиртовым раствором.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

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      Марк Леонов
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