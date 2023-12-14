Путин назвал овации ветерану СС в парламенте Канады проявлением нацизма

Путин: овации ветерану СС в парламенте Канады — это проявление нацизма

Президент России Владимир Путин назвал проявлением нацизма овации в парламенте Канады ветерану дивизии СС «Галичина». Об этом он заявил в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Трансляция доступна в Rutube-канале «России 1».

«Когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, ... это не проявление нацизма?» — сказал Путин

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовали овациями в парламенте бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку.