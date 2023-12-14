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12:56, 14 декабря 2023Мир

Путин назвал условия восстановления отношений с Западом

Путин: отношения с Западом будут восстановлены после внутренних изменений в США
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Только после внутренних изменений в США будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений России и Запада. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Когда [в США] произойдут внутренние изменения, (...) когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромис, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений», — заявил президент.

Глава государства уточнил, что Россия готова к такому повороту событий, однако озвученных условий пока не было создано.

Ранее Путин назвал овации ветерану СС Ярославу Хунке в парламенте Канады проявлением нацизма. По его словам, поддержка руководителя киевской администрации аплодисментов бывшему бойцу СС, напрямую принимавшему участие в холокосте, подтверждает нацификацию Украины.

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      Дарья Балацкая
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