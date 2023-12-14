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14:07, 14 декабря 2023Силовые структуры

Путин поручил оценить строгость наказания за экономические преступления

Путин поручил законодателям оценить наказания за экономические преступления
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Законодателям необходимо оценить строгость наказания за экономические преступления. С таким поручением к ним обратился президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Президент также заявил, что порой «оторопевает» от приговоров по некоторым преступлениям, в частности экономическим. Комментируя решение суда по делу журналистки Александры Баязитовой, Путин подчеркнул: то, что она сделала, плохо, однако задался вопросом о необходимости таких сроков.

Также президент заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов.

14 декабря Баязитову приговорили к пяти годам заключения по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

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      Илона Палей
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