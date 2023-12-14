Путин высказался о деле журналистки Баязитовой

Путин заявил, что дело журналистки Баязитовой — это не охота на ведьм

Президент России Владимир Путин заявил, что дело журналистки Александры Баязитовой, которую приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве, — это не охота на ведьм. Об этом глава государства высказался в ходе прямой линии. «Лента.ру» ведет ее трансляцию во «ВКонтакте».

Журналист портала Life Александр Юнашев задал вопрос о деле Баязитовой, описав его подробности и уточнив, насколько ее деяние справедливо оценили правоохранители. «Где вообще та грань, когда наказывают настоящих вредителей, а когда начинается охота на ведьм?» — спросил журналист.

«Не перегибайте, какая охота на ведьм? (...) Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться?» — ответил Путин.

Президент также заявил, что оторопел, услышав о сроке в 14-15 лет осужденным за экономические преступления. Он заявил, что поручит законодателям оценить строгость этого наказания.

Ранее суд приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Она и другая обвиняемая по делу, Ольга Арахова, будут отбывать наказание в колонии общего режима. При этом прокурор запрашивал для журналистки 14 лет колонии.

Баязитову задержали в августе 2022 года. Ей и другим администраторам Telegram-канала «Адские бабки» предъявили обвинения в вымогательстве. Потерпевшим выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По утверждению следствия, Баязитова и другие администраторы «Адских бабок» требовали от него 1,2 миллиона рублей.