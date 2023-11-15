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14:53, 15 ноября 2023Силовые структуры

Прокурор запросил 14 лет колонии для журналистки Баязитовой

Прокурор запросил 14 лет колонии для журналистки Баязитовой из-за вымогательств

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор запросил 14 лет колонии для журналистки Александры Баязитовой, которая обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемой по этому делу также проходит медиатехнолог Ольга Архарова. Для нее гособвинитель запросил 13 лет лишения свободы. Об этом агентству рассказала адвокат женщины Елена Федулова. Процесс проходит в закрытом режиме.

10 августа 2022 года стало известно о задержании Баязитовой. Ей и двум администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой и Инне Чуриловой предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, фигурантки требовали у него 1,2 миллиона рублей.

Баязитова заявила, что ей суть обвинений неясна. При этом суд уже вынес приговор одной из обвиняемой по этому делу. Инну Чурилову приговорили к условному сроку. Она пошла на сделку со следствием.

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      Варвара Митина
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