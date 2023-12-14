Путин предостерег ООН от превращения в говорильню

Путин: важно сохранить механизмы работы ООН, иначе она превратится в говорильню

Наличие права вето и отлаженная годами работа механизмов ООН является важным фактором продолжения деятельности организации, без них ООН превратится в «говорильню». Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«[В наличии права вето] есть огромный смысл. Вето есть — значит действий, которые какая-то страна воспринимает как враждебное в отношении себя, не происходит. И это важно, важно сохранить такие механизмы в ООН, иначе она превратится в говорильню, как это было в период после Первой мировой войны», — предостерег Путин.

Ранее Путин отмечал, что на данный момент все институты ООН «фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность».