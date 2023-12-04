Путин обвинил институты защиты прав человека в ангажированности Западом

Путин: международные институты защиты прав человека ангажированы Западом

Международные институты в системе защиты прав человека деградировали и в данный момент ангажированы Западом, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека», — сказал российский лидер.

По словам Путина, на данный момент все институты всемирной организации, «фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность».

Ранее Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию — если не силой, то через смуту и раздробленность.