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21:02, 4 декабря 2023Мир

Путин обвинил институты защиты прав человека в ангажированности Западом

Путин: международные институты защиты прав человека ангажированы Западом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Международные институты в системе защиты прав человека деградировали и в данный момент ангажированы Западом, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека», — сказал российский лидер.

По словам Путина, на данный момент все институты всемирной организации, «фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность».

Ранее Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию — если не силой, то через смуту и раздробленность.

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      Глеб Бажуткин
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